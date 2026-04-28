Les Balades du Jeudi Glanville
Les Balades du Jeudi Glanville jeudi 20 août 2026.
Glanville
Les Balades du Jeudi
Mairie Glanville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:15:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Randonnée de 10 km dans la campagne normande.
Randonnée de 10 km environ.
Les chiens non agressifs sont acceptés tenus en laisse. .
Mairie Glanville 14950 Calvados Normandie +33 6 86 87 03 26
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English : Les Balades du Jeudi
A 10km walk in the Normandy countryside.
L’événement Les Balades du Jeudi Glanville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Terre d’Auge Tourisme