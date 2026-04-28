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Les Balades du Jeudi Glanville

Les Balades du Jeudi Glanville jeudi 20 août 2026.

Adresse : Mairie

Ville : 14950 Glanville

Département : Calvados

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif :

Glanville

Les Balades du Jeudi

Mairie Glanville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:15:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Randonnée de 10 km dans la campagne normande.
Randonnée de 10 km environ.
Les chiens non agressifs sont acceptés tenus en laisse.   .

Mairie Glanville 14950 Calvados Normandie +33 6 86 87 03 26 

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English : Les Balades du Jeudi

A 10km walk in the Normandy countryside.

L’événement Les Balades du Jeudi Glanville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Terre d’Auge Tourisme