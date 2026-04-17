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Les Balades du Jeudi Saint-Martin-aux-Chartrains

Les Balades du Jeudi Saint-Martin-aux-Chartrains jeudi 21 mai 2026.

Adresse : Mairie

Ville : 14130 Saint-Martin-aux-Chartrains

Département : Calvados

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif :

Saint-Martin-aux-Chartrains

Les Balades du Jeudi

Mairie Saint-Martin-aux-Chartrains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:15:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Randonnée de 10 km dans la campagne normande.
Randonnée de 10 km environ.
Les chiens non agressifs sont acceptés tenus en laisse.   .

Mairie Saint-Martin-aux-Chartrains 14130 Calvados Normandie +33 6 86 87 03 26 

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English : Les Balades du Jeudi

A 10km walk in the Normandy countryside.

L’événement Les Balades du Jeudi Saint-Martin-aux-Chartrains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Terre d’Auge Tourisme

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