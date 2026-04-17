Les Balades du Jeudi Saint-Martin-aux-Chartrains
Les Balades du Jeudi Saint-Martin-aux-Chartrains jeudi 21 mai 2026.
Saint-Martin-aux-Chartrains
Les Balades du Jeudi
Mairie Saint-Martin-aux-Chartrains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:15:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Randonnée de 10 km dans la campagne normande.
Randonnée de 10 km environ.
Les chiens non agressifs sont acceptés tenus en laisse. .
Mairie Saint-Martin-aux-Chartrains 14130 Calvados Normandie +33 6 86 87 03 26
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English : Les Balades du Jeudi
A 10km walk in the Normandy countryside.
L’événement Les Balades du Jeudi Saint-Martin-aux-Chartrains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Terre d’Auge Tourisme
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