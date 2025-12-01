Les balades du Père Noël

Centre-ville Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-20

Le Père Noël sera présent dans le centre-ville de Bayeux les 6, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre,

à partir de 15h.

Le Père Noël sera présent dans le centre-ville de Bayeux les 6, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre,

à partir de 15h. .

Centre-ville Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 43 84 38 41 espaceactionbayeux@gmail.com

English : Les balades du Père Noël

Santa Claus will be in downtown Bayeux on December 6, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23 and 24,

starting at 3pm.

L’événement Les balades du Père Noël Bayeux a été mis à jour le 2025-11-25 par OT Bayeux Intercom