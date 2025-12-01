Les balades en calèche Bayeux

Les balades en calèche

Place Saint-Patrice Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-12-17 2025-12-20 2025-12-22 2025-12-23

Les promenades en calèche seront proposées à Bayeux les 17, 20, 22 et 23 décembre, au départ de la place Saint-Patrice à partir de 14h.

Place Saint-Patrice Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 43 84 38 41 espaceactionbayeux@gmail.com

English : Les balades en calèche

Horse-drawn carriage rides will be offered in Bayeux on December 17, 20, 22 and 23, departing from Place Saint-Patrice at 2pm.

