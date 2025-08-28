Les balades en calèche de l’été Saint-Lô
Les balades en calèche de l’été Saint-Lô jeudi 28 août 2025.
Les balades en calèche de l’été
Rue de la Poterne Saint-Lô Manche
Début : 2025-08-28 17:00:00
fin : 2025-08-28 19:30:00
2025-08-28
L’Office de Tourisme et de la Culture propose le jeudi 28 août une balade en calèche « Dégustation et patrimoine ».
Au départ du marché, dégustez un produit présent sur le marché du terroir et écoutez l’historique de Saint-Lô, le temps d’une balade en calèche tirée par des cobs normands.
De 17h à 19h30 aux Virées du Terroir.
Tarifs 4€/adulte 2€/enfant (4/12 ans). .
Rue de la Poterne Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17 tourisme@saint-lo-agglo.fr
