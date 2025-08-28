Les balades en calèche de l’été Saint-Lô

Les balades en calèche de l’été

Rue de la Poterne Saint-Lô Manche

Début : 2025-08-28 17:00:00

fin : 2025-08-28 19:30:00

2025-08-28

L’Office de Tourisme et de la Culture propose le jeudi 28 août une balade en calèche « Dégustation et patrimoine ».

Au départ du marché, dégustez un produit présent sur le marché du terroir et écoutez l’historique de Saint-Lô, le temps d’une balade en calèche tirée par des cobs normands.

De 17h à 19h30 aux Virées du Terroir.

Tarifs 4€/adulte 2€/enfant (4/12 ans). .

Rue de la Poterne Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17 tourisme@saint-lo-agglo.fr

