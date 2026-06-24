Les balades en calèche de l’été Saint-Lô
Les balades en calèche de l’été Saint-Lô jeudi 20 août 2026.
Saint-Lô
Les balades en calèche de l’été
Rue de la Poterne Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
L’Office de Tourisme et de la Culture vous propose une balade gourmande lors des Virées du terroir !
Au départ du marché, dégustez un produit présent sur le marché du terroir et écoutez l’historique de Saint-Lô, le temps d’une balade en calèche tirée par des cobs normands.
5 dates 23 et 30 juillet 6, 13 et 20 août
Entre 17h et 19h30
Durée de la balade gourmande 15 à 20mn
Nouveauté 2026 nouveau parcours en ville !
Tarifs 4€/adulte 2€/enfants (4 à 12 ans) .
Rue de la Poterne Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 14 29 00 17 tourisme@saint-lo-agglo.fr
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English : Les balades en calèche de l’été
L’événement Les balades en calèche de l’été Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô
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