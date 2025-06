Les Balades Extraordinaires Domaine régional de Villarceaux Chaussy

Les Balades Extraordinaires Domaine régional de Villarceaux Chaussy dimanche 27 juillet 2025 .

Les Balades Extraordinaires Dimanche 27 juillet, 14h30 Domaine régional de Villarceaux Val-d’Oise

Dernière entrée à 18h –

Pour tout public à partir de 5 ans –

Durée du parcours : 1h10 à 1h30 –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-27T14:30:00 – 2025-07-27T19:00:00

Fin : 2025-07-27T14:30:00 – 2025-07-27T19:00:00

Les Balades Extraordinaires

Une Utopie du Vivant

Au Domaine régional de Villarceaux dans le parc naturel du Vexin à Chaussy le dimanche 27 juillet de 14h30 à 19h

Après avoir ému et émerveillé des dizaines de milliers de spectateurs au grand air, les Balades Extraordinaires font escale au superbe domaine de Villarceaux pour un tour du monde musical et chorégraphique entre vieux chênes, plantes rares et autres herbes folles !

Célébrant la beauté et la diversité du Vivant, chaque Balade est un atlas à ciel ouvert à parcourir en amoureux, en famille ou en promeneur solitaire, à la frontière du naturel et du surnaturel !

On s’y laisse tour à tour surprendre, bercer et envoûter par des chants, danses et imaginaires venus des quatre coins de la Terre… et du ciel ! On y fait de fabuleuses rencontres entre humains, animaux, créatures suspendues aux arbres, insectes électroniques ou dryades surgies de derrière un buisson… Une expérience inoubliable !

Direction artistique: Blaise Merlin

Production : l’Onde & Cybèle en coproduction avec Paris l’Eté

Accroches et suspensions : Sport et Sens

PROGRAMMATION

Danse et arts du cirque

✦ Solenn Heinrich (danseuse équestre)

✦ Hélène de Vallombreuse (charmeuse de cacatoès)

✦ Valentin Bellot et Inbal Ben Haïm (corde lisse, tissu aérien)

✦ Sandra Abouav (la Dryade), Saïef Remmide (la Faune)

Musiques du monde et arts lyriques

✦ SHADCARAVANE (Syrie-Madagascar) avec Khaled Aljaramani (oud), Landy Adrianboavomjy (chant, harpe)

✦ OCTANTRION (musiques nordiques, guitares et nickelharpas) avec Éléonore Billy et Gaëdic Chambrier

✦ Haïm Isaacs (Israël – chant, percussions)

✦ Abo Gabi (Palestine – chant, daf)

✦ Rahul Ananda (Bengladesh – flûtes bansouri)

✦ Mosin et Shahid Kawa (Rajasthan)

✦ Fé Avouglan (chant lyrique)

✦ Duo Montanaro (musiques nomades – flûtes, violon))

✦ Aïda et Babak (Iran – chants indo-persans)

✦ Catherine Brisset (Cristal Baschet)

✦ Rémy Poulakis, Sarah Laulann (chant lyrique et accordéon)

✦ Morgane le Cuff (chants de Galice, harpe celtique)

✦ Fanny Perrier-Rochas (chants byzantins et araméens)

Domaine régional de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.iledefrance.fr/decouvrir-la-richesse-du-patrimoine/patrimoine-artistique-et-architectural/le-domaine-de-villarceaux Situé au cœur du Parc naturel régional du Vexin français, le domaine régional de Villarceaux vous invite à un fabuleux voyage dans le temps : ses magnifiques jardins et pièces d’eau diverses côtoient un manoir du XVIIe siècle qui abrita les amours de Ninon de Lenclos, et un château du XVIIIe siècle à la décoration d’origine surplombe le tout. Au-delà, le lieu propose de nombreux rendez-vous culturels gratuits d’avril à novembre. Un joyau dont la Région assure, depuis 1989, la restauration, l’entretien et la programmation artistique. Se rendre au domaine régional de Villarceaux 95710 Chaussy :

Au départ de Paris :

-Prendre l’autoroute A15 puis la nationale N14 direction Magny-en-Vexin, sortir à Vernon Hodent

-Prendre la départementale D86 direction Chaussy

Balades extraordinaires 2025 : Épinay-sous-Sénart et Domaine de Villarceaux

©JB. Gurlat