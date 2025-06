Les Balades Extraordinaires Épinay-sous-Sénart Vitry-sur-Seine 12 juillet 2025 14:00

Les Balades Extraordinaires 12 et 13 juillet Épinay-sous-Sénart Val-de-Marne

Entrée des Balades libre et gratuite (sans réservation) –

Pour tout public à partir de 5 ans –

Durée du parcours : 1h10 à 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-12T14:00:00 – 2025-07-12T19:00:00

Fin : 2025-07-13T14:00:00 – 2025-07-13T19:00:00

Les Balades Extraordinaires

Une Utopie du Vivant

Sur les Bords de l’Yerres le week-end du 12 & 13 de 14h à 19h à Épinay-sous-Sénart

Elles ont ému et émerveillé des milliers de spectateur·ices de tous âges et de tous bords : les Balades Extraordinaires renouent avec le plaisir de flâner « au grand art » avec plein de nouvelles surprises perchées entre ciel et terre !

Sans électricité ni dépenses d’énergie autres que celles de l’âme et des corps, ces atlas à ciel ouvert mêlent les merveilles de Dame nature à celles venues de la nuit des chants pour deux journées de promenades féériques le long des bords de l’Yerres avec plus de 30 artistes sur l’eau, sur Terre et dans les airs…

On s’y laisse tour à tour surprendre, bercer et envoûter par des chants, danses et imaginaires venus des quatre coins du Monde ! On y fait de fabuleuses rencontres entre humains, animaux, créatures suspendues aux arbres, insectes électroniques ou dryades surgies de derrière un buisson… Une expérience inoubliable !

Direction artistique: Blaise Merlin

Production : L’Onde & Cybèle

Coordination technique : Milhan Kodiani

Accroches et suspensions : Sport et Sens

PROGRAMMATION

Musiques du monde, chants, mots et arts lyriques

✦ Aïda Nostrat : chant indo persan, violon

✦ Babak : guitare

✦ Fé Avouglan : chant lyrique

✦ Haïm Isaacs : chant, percussions

✦ Ronan Pellen : duduk, uillean pipes

✦ Brewen Favrau : cistre

✦ TARAKANA avec Nicolas Beck (tarhu) et Kahina Afzim (chant, qanun)

✦ Mosin Kawa & Sunita Sapera : danse, chant, tablas du Rajasthan

✦ Nassima & Azamat chants ouïghours

✦ Morgane Le Cuff : chant, harpe celtique

✦ Rahul Ananda : musiques du Bangladesh

Art équestre, danses et arts du cirque

✦ Solenn Heinrich : danse et voltige équestre

✦ Sandra Abouav : dryade

✦ Kartsen Hochapfel & Fabiana Striffler : corps-à-cordes

✦ Hélène de Vallombreuse : charmeuse d’oiseaux

✦ Saief Remmide : danse

Production

✦ Accroches et suspensions : Association Sport et Sens, Clément Doyen

✦ Direction artistique : Blaise Merlin

✦ Coordination technique : Milhan Kodiani

Épinay-sous-Sénart 16 Rue Sainte-Geneviève Vitry-sur-Seine 94400 Gare – Jean Jaurès Val-de-Marne Île-de-France Sur les bords de l’Yerres Accès via le RER D, arrêt Brunoy puis 10 min de marche

Balades extraordinaires 2025 : Épinay-sous-Sénart et Domaine de Villarceaux

Pascal Bouclier