Les balades herboristes et poétiques Plogoff
Les balades herboristes et poétiques Plogoff mercredi 1 juillet 2026.
Plogoff
Les balades herboristes et poétiques
Divers lieux dans le Cap Sizun Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-01
Une balade au côté d’une herboriste et d’une poétesse pour découvrir les secrets des végétaux du Cap Sizun.
Divers lieux
– Pointe du Raz (16 juillet 19 août)
– Chapelle Saint Chrysanthe, Primelin (15 juillet 13 août
– Bord du Goyen, Pont-Croix (2juillet 8 juillet 25 août)
– Moulin de Keriolet, Point du Millier (1 juillet 7 juillet 20 août)
Prévoir une tenue confortable et chaussures ouvertes ou fermés mais adapté à une petite marche (2km maximum). .
Divers lieux dans le Cap Sizun Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Les balades herboristes et poétiques Plogoff a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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