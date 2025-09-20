Les balades historiques Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud

Cette année, les balades historiques nous plongent au cœur des tumultes de la France du XVIe siècle, où les guerres de religion déchirent le royaume. Nous vous présentons un tableau vivant des luttes de pouvoir entre les trois Henri : Henri I le roi catholique, Henri de Guise, le chef de la Ligue catholique, et Henri de Navarre, le leader protestant. À travers des scènes dynamiques et des dialogues percutants, la pièce explore les enjeux politiques et personnels de ces personnages emblématiques, tout en révélant les manigances de Catherine de Médicis, mère d’Henri III, qui tente d naviguer dans ce chaos. La tension monte avec les meetings politiques, les complots et les assassinats, culminant avec le siège de Paris et la mort tragique du roi Henri IIl. La seconde partie, dédiée à Henri V, suit la quête de réconciliation et de paix, marquée par l’édit de Nantes et le sacre d’Henri IV, avant de se conclure par son propre assassinat. Ce spectacle est une réflexion poignante sur le pouvoir, la foi et les sacrifices nécessaires pour construire un avenir commun.

Domaine national de Saint-Cloud 1 avenue de la grille d’honneur, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 0141120290 http://saint-cloud.monuments-nationaux.fr Jardin régulier et parc dessiné par André Le Nôtre (XVIIe siècle), jardin mixte dessiné par Pierre Contant d’Ivry (milieu XVIIIe siècle), jardin paysager par Maximilien-Joseph Hurtault (Jardin du Trocadéro 1823-1826), jardins ouvriers et ferme pédagogique (XXe siècle). M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud, M9 Pont de Sèvres / T2 parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72 / SNCF gare de Saint-Cloud

@Solène Du Fretay