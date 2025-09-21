Les balades musicales de Chateauvieux Chateauvieux Reyrieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T21:00:00

Le parc du domaine de Chateauvieux ouvre ses portes à l’occasion des journées européennes du patrimoine et vous propose une après-midi de balades musicales en blues, rock et variétés.

Les animations et les concerts des groupes de la région se succèderont au cours de l’après-midi à partir de 14h.

Organisé par les Amis de Chateauvieux

Chateauvieux 114 route de Veissieux le Bas, 01600 Reyrieux Reyrieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

les Amis de Chateauvieux