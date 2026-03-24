Les balades natures avec Jean, raconteur de pays Parking de l’Esplanade Jean Labat La Teste-de-Buch
Les balades natures avec Jean, raconteur de pays Parking de l’Esplanade Jean Labat La Teste-de-Buch mardi 7 avril 2026.
Les balades natures avec Jean, raconteur de pays
Parking de l’Esplanade Jean Labat Esplanade Jean Labat La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Au départ du lac de Cazaux, laissez-vous embarquer pour une parenthèse hors du temps, entre eaux paisibles et forêt majestueuse. En compagnie de Jean, conteur de pays, partez à la découverte d’un territoire à la fois sauvage et profondément habité, où chaque paysage raconte une histoire.
Au fil de la balade, ouvrez grand les yeux et les oreilles Jean vous guide à travers ces lieux singuliers, révélant la richesse naturelle et culturelle de cet environnement préservé. Entre anecdotes, traditions et récits d’autrefois, il fait revivre avec passion le quotidien authentique et ancestral des hommes du Pays de Buch.
Une expérience sensible et immersive, où nature et mémoire se mêlent pour vous offrir un véritable voyage dans le temps.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch. .
Parking de l’Esplanade Jean Labat Esplanade Jean Labat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com
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English : Les balades natures avec Jean, raconteur de pays
L’événement Les balades natures avec Jean, raconteur de pays La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-22 par OT La Teste-de-Buch
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