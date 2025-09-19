Les balades sonores office de tourisme 13800 istres Istres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T00:00:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Les Balades sonores

« Balade sonore moyenâgeuse » et « Expédition pamparigouste, cap sur Istres »

Avec les balades sonores, déambulez dans les ruelles pittoresques du centre historique ou sur les rives de l’étang de Berre. Grâce à une ambiance sonore et des commentaires audios (témoignages, histoire scénarisée…) redécouvrez les lieux en totale immersion ! Vous n’aurez besoin de rien d’autre que votre smartphone et des écouteurs pour une immersion totale.

Journées européennes du patrimoine 2025

