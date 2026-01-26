Les balades Thermographiques Mairie Échenoz-la-Méline

Les balades Thermographiques

Mairie 2 Rue de la Flandrière Échenoz-la-Méline Haute-Saône

Participez à une soirée sur le thème de l’énergie, déambulation dans les rues avec une caméra thermique, des solutions aux déperdition énergétiques dans un logement, participer à un moment convivial et gratuit ! .

Mairie 2 Rue de la Flandrière Échenoz-la-Méline 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 15 29 contact@adera.asso.fr

