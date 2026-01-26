Les balades Thermographiques Mairie Échenoz-la-Méline
Les balades Thermographiques Mairie Échenoz-la-Méline lundi 26 janvier 2026.
Les balades Thermographiques
Mairie 2 Rue de la Flandrière Échenoz-la-Méline Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-26 18:00:00
fin : 2026-01-26
2026-01-26
Participez à une soirée sur le thème de l’énergie, déambulation dans les rues avec une caméra thermique, des solutions aux déperdition énergétiques dans un logement, participer à un moment convivial et gratuit ! .
Mairie 2 Rue de la Flandrière Échenoz-la-Méline 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 15 29 contact@adera.asso.fr
English : Les balades Thermographiques
