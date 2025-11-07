Les Baladins de la Combe Noire la Mystérieuse Fête des Voisins Rue Lamartine Hauts de Bienne

Les Baladins de la Combe Noire la Mystérieuse Fête des Voisins

Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 22:00:00

2025-11-07 2025-11-08

La mystérieuse fête des voisins de Vivien Lheraux, par les Baladins de la combe noire

Ce soir, Béatrice et William organisent la célèbre fête des voisins tant attendue !

Mais pourquoi ce banc installé au beau milieu de leur jardin intrigue-t-il les voisins ?

Quel mystère cache-t-il ? Quel est donc le secret de William et Béatrice ?

Entre les mensonges, les hypocrisies, les situations loufoques et grinçantes, la soirée qui s’annonçait festive risque fort de virer au fiasco ! Et avec les voisins hauts en couleur, mieux vaut s’attendre à tout sauf à la tranquillité ! .

Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73 tourisme@haut-jura.com

