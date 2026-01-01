Les Baladins de la Combe Noire la Mystérieuse Fête des Voisins Rue Lamartine Hauts de Bienne
Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31 22:00:00
2026-01-31
La mystérieuse fête des voisins de Vivien Lheraux, par les Baladins de la combe noire
Ce soir, Béatrice et William organisent la célèbre fête des voisins tant attendue !
Mais pourquoi ce banc installé au beau milieu de leur jardin intrigue-t-il les voisins ?
Quel mystère cache-t-il ? Quel est donc le secret de William et Béatrice ?
Entre les mensonges, les hypocrisies, les situations loufoques et grinçantes, la soirée qui s’annonçait festive risque fort de virer au fiasco ! Et avec les voisins hauts en couleur, mieux vaut s’attendre à tout sauf à la tranquillité ! .
Rue Lamartine Espace Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73 tourisme@gorgesdelabienne.com
