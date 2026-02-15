Les Baladins Noidant-le-Rocheux

Les Baladins

Les Baladins Noidant-le-Rocheux samedi 25 avril 2026.

Les Baladins

Salle des Fêtes Noidant-le-Rocheux Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26

2026-04-25 2026-04-26

Tout public
Au programme quatre pièces comiques qui ne devraient pas engendrer la mélancolie.

– Pile poil de Franck Morellon
– Le dentier de Jean-Luc Pecqueur
– Ticket to dive de Philippe Vincent
– Un amour de bru de Philippe Perrault

Pas d »entrée payante, un chapeau circulera dans le public à mi spectacle. Il n’y a pas de réservation.

Venez nombreux passer un agréable moment de détente dans la joie et la bonne humeur!!!   .

Salle des Fêtes Noidant-le-Rocheux 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 54 72 60 

