Les Baladins

Salle des Fêtes Noidant-le-Rocheux Haute-Marne

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-04-25

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Tout public

Au programme quatre pièces comiques qui ne devraient pas engendrer la mélancolie.

– Pile poil de Franck Morellon

– Le dentier de Jean-Luc Pecqueur

– Ticket to dive de Philippe Vincent

– Un amour de bru de Philippe Perrault

Pas d »entrée payante, un chapeau circulera dans le public à mi spectacle. Il n’y a pas de réservation.

Venez nombreux passer un agréable moment de détente dans la joie et la bonne humeur!!! .

Salle des Fêtes Noidant-le-Rocheux 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 54 72 60

L’événement Les Baladins Noidant-le-Rocheux a été mis à jour le 2026-02-12 par Antenne du Pays de Langres