Les Baladins Peigney samedi 7 mars 2026.

Salle des Fêtes Peigney Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07

2026-03-07

Tout public
Au programme quatre pièces comiques qui ne devraient pas engendrer la mélancolie.

– Pile poil de Franck Morellon
– Le dentier de Jean-Luc Pecqueur
– Ticket to dive de Philippe Vincent
– Un amour de bru de Philippe Perrault

Pas d »entrée payante, un chapeau circulera dans le public à mi spectacle. Il n’y a pas de réservation.

Venez nombreux passer un agréable moment de détente dans la joie et la bonne humeur!!!   .

Salle des Fêtes Peigney 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 54 72 60 

