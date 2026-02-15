Les Baladins Torcenay
Les Baladins Torcenay dimanche 19 avril 2026.
Les Baladins
Salles des fêtes Torcenay Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Tout public
Au programme quatre pièces comiques qui ne devraient pas engendrer la mélancolie.
– Pile poil de Franck Morellon
– Le dentier de Jean-Luc Pecqueur
– Ticket to dive de Philippe Vincent
– Un amour de bru de Philippe Perrault
Pas d »entrée payante, un chapeau circulera dans le public à mi spectacle. Il n’y a pas de réservation.
Venez nombreux passer un agréable moment de détente dans la joie et la bonne humeur!!! .
Salles des fêtes Torcenay 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 81 54 72 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Baladins Torcenay a été mis à jour le 2026-02-12 par Antenne du Pays de Langres