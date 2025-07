Les Balandédaennes La Baladune de Sainte-Marguerite Parking Landéda

Parking Lieu-dit Kloukouri Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 20:00:00

fin : 2025-08-20 22:00:00

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Trois circuits différents à des heures différentes avec des histoires différentes :

– La balade du Train-Patates, pour se réveiller les papattes…

– La baladune de Sainte-Marguerite, pour s’ensabler au clair de la dune…

– La balade des Marais, pour terminer en beauté !

Les baladins de la Cie (Re)naissances Théâtres vous proposent sur les ribines de Landéda et le long des sentiers côtiers, une merveilleuse balade surprenante :

ces facétieux et fantasques konterien vous enchanteront par leurs histoires et légendes graet e Breizh et vous transporteront par magie dans un monde poétique, celui des ineffables rêves qui ne se vivent qu’ensemble !

1. Ribien Mot issu du breton ribin chemin, sentier, petite route . 2 . Konterien Conteurs en breton. 3. Graet a Breizh Fabriquées en Bretagne.

Recherches, adaptations et écritures des textes, jeu Frédéric le Coze-Sarafian & Silvenn Koant

Conception et mise en scène Frédéric Le Coze-Sarafian .

Parking Lieu-dit Kloukouri Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 43 78 55 94

