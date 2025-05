Les Balcons de la Drôme Randonnées et trails – Piégros-la-Clastre, 8 juin 2025 07:00, Piégros-la-Clastre.

Drôme

Les Balcons de la Drôme Randonnées et trails Parking de l’aire sportive Piégros-la-Clastre Drôme

Début : 2025-06-08 07:00:00

fin : 2025-06-08

2025-06-08

3 randonnées pour tous sur des sentiers balisés et sécurisés familiale, confirmée ou sportive ainsi que 3 parcours trails (navettes au départ de Piégros-la-Clastre). Inscriptions sur place. Ravitaillements avec dégustation de produits du terroir.

Parking de l’aire sportive

Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 03 26 philrenoux26@gmail.com

English :

3 hikes for all on marked, safe trails: family, experienced or sporty, plus 3 trail runs (shuttles depart from Piégros-la-Clastre). Registration on site. Refreshments and tastings of local produce.

German :

3 Wanderungen für alle auf markierten und gesicherten Wegen: für Familien, Fortgeschrittene oder Sportler sowie 3 Trailstrecken (Shuttle-Busse ab Piégros-la-Clastre). Anmeldungen vor Ort. Verpflegungsstationen mit Verkostung regionaler Produkte.

Italiano :

3 escursioni per tutti su sentieri segnalati e sicuri: per famiglie, per esperti o per sportivi, oltre a 3 sentieri (le navette partono da Piégros-la-Clastre). Registrazione sul posto. Rinfresco e degustazione di prodotti locali.

Espanol :

3 excursiones para todos los públicos por senderos señalizados y seguros: familiar, experimentado o deportivo, así como 3 recorridos (lanzaderas desde Piégros-la-Clastre). Inscripciones in situ. Refrigerio y degustación de productos locales.

