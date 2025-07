Les Balcons de Majourdin Chancelade

Les Balcons de Majourdin

Chemin des Petites Fontaines Chancelade Dordogne

Soirée Pique-nique blanc sous les étoiles

Lundi 28 juillet à partir de 20h.

Pour la première fois, venez partager un moment magique entre nature et ciel étoilé sur le site des Balcons de Majourdin.

Ce nouvel espace vert, aménagé à l’initiative de la Ville de Chancelade, a été conçu avec la participation et l’implication des adolescents du projet jeunes de la commune ❤️.

Habillez-vous de blanc, apportez votre plaid, votre panier pique-nique, et votre guitare si vous êtes musicien

Le club d’astronomie en Dordogne FLEP vous proposera de contempler les étoiles et les constellations de la voûte céleste à travers un télescope ✨

Un rendez-vous gratuit, familial et convivial !

Accès et stationnement par le chemin des Petites Fontaines (derrière La Périgourdine).

ℹ️ Infos et inscriptions Mairie de Chancelade 05 53 07 91 00 .

Chemin des Petites Fontaines Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 91 00

