Les Balcons du Donon Raid VTT Abreschviller

Les Balcons du Donon Raid VTT Abreschviller dimanche 10 août 2025.

Les Balcons du Donon Raid VTT

8 rue du moulin plan d’eau Abreschviller Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 07:45:00

fin : 2025-08-10 10:30:00

2025-08-10

Vous êtes amateurs de grands espaces et avides de défis sportifs ? Alors, n’attendez plus et inscrivez vous dès aujourd’hui à ce rando-raid VTT !

Cet événement mythique rassemble chaque année 700 VTTistes de la région et d’ailleurs. Il emmènera les participants à la découverte du massif du Donon et celui de Dabo.

Plusieurs circuits sont proposés pour les VTTistes les plus aguerris et les moins entraînés 5 circuits typés all-moutain et 2 circuits Gravel. Certains sont ouverts à tous à partir de 12 ans, d’autres ne sont accessibles qu’aux plus de 16 ans. Ces circuits nécessitent un bon bagage physique, technique et du matériel en parfait état. Aucune licence ni certificat médical n’est nécessaire.

L’inscription comprend des ravitaillements généreux, un gobelet écologique consigné, ainsi qu’une plaque de cadre. Plusieurs services sont à votre disposition restauration, buvette, douches, lavage vélos.Tout public

8 rue du moulin plan d’eau Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 6 60 09 29 57

English :

Are you a fan of the great outdoors and eager for a sporting challenge? Then don’t wait any longer and sign up today for this mountain bike rando-raid!

Every year, this legendary event brings together 700 mountain bikers from the region and beyond. Participants will discover the Donon and Dabo mountain ranges.

Several circuits are on offer for the most experienced and the least trained mountain bikers: 5 all-mountain circuits and 2 Gravel circuits. Some are open to everyone aged 12 and over, while others are only accessible to those over 16. These circuits require a good level of physical and technical fitness, and equipment in perfect condition. No license or medical certificate is required.

Registration includes generous refreshments, a returnable ecological cup and a frame plate. Catering, refreshments, showers and bike washing facilities are also available.

German :

Sie lieben weite Landschaften und sind hungrig nach sportlichen Herausforderungen? Dann warten Sie nicht länger und melden Sie sich noch heute für diesen Mountainbike-Rando-Raid an!

An dieser legendären Veranstaltung nehmen jedes Jahr 700 Mountainbiker aus der Region und darüber hinaus teil. Die Teilnehmer werden das Massif du Donon und das Massif de Dabo entdecken.

Es werden mehrere Strecken für die erfahrensten und weniger trainierten Mountainbiker angeboten: 5 typische All-Moutain-Strecken und 2 Gravel-Strecken. Einige sind für alle ab 12 Jahren zugänglich, andere erst ab 16 Jahren. Diese Strecken erfordern gute körperliche und technische Voraussetzungen sowie Material in einwandfreiem Zustand. Eine Lizenz oder ein ärztliches Attest sind nicht erforderlich.

Die Anmeldung umfasst großzügige Verpflegungsstationen, einen ökologischen Pfandbecher sowie eine Rahmenplakette. Mehrere Serviceleistungen stehen Ihnen zur Verfügung: Verpflegung, Getränkestand, Duschen, Fahrradwäsche.

Italiano :

Siete amanti della vita all’aria aperta e siete alla ricerca di una sfida sportiva? Allora non aspettate oltre e iscrivetevi oggi stesso a questo rando-raid in mountain bike!

Ogni anno, questo evento leggendario riunisce 700 appassionati di mountain bike della regione e non solo. I partecipanti scopriranno le catene montuose del Donon e del Dabo.

Sono previsti diversi circuiti per i più esperti e per i meno esperti: 5 circuiti all-mountain e 2 circuiti gravel. Alcuni sono aperti a tutti, a partire dai 12 anni, mentre altri sono accessibili solo ai maggiori di 16 anni. Questi circuiti richiedono un buon livello di preparazione fisica e tecnica e un’attrezzatura in perfette condizioni. Non è richiesta alcuna licenza o certificato medico.

L’iscrizione comprende un abbondante rinfresco, una eco-tazza da restituire e una targa per il telaio. Sono disponibili diversi servizi: ristoro, docce e lavaggio bici.

Espanol :

¿Eres un apasionado de la naturaleza y buscas un reto deportivo? Entonces no esperes más y apúntate hoy mismo a esta rando-raid en bicicleta de montaña

Este legendario evento reúne cada año a 700 ciclistas de montaña de la región y de fuera de ella. Los participantes descubrirán los macizos del Donon y del Dabo.

Se proponen varios circuitos, tanto para los más experimentados como para los menos experimentados: 5 circuitos all mountain y 2 circuitos Gravel. Algunos están abiertos a todos los mayores de 12 años, mientras que otros sólo son accesibles a los mayores de 16 años. Estos circuitos requieren un buen nivel de forma física y técnica y un equipamiento en perfectas condiciones. No se requiere licencia ni certificado médico.

La inscripción incluye un generoso avituallamiento, una taza ecológica retornable y una placa de la montura. Se ofrecen diversos servicios, como avituallamiento, duchas y lavado de bicicletas.

