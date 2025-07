Les balètis de la mairie des 4 et 5 Quartier Menpenti, rue Brandis et place Pierre Roux, 13005 Marseille 5e Arrondissement

Lundi 14 juillet 2025 de 19h à 23h30.

Jeudi 24 juillet 2025 de 20h à 0h30.

Vendredi 5 septembre 2025 de 18h à 22h. Quartier Menpenti, rue Brandis et place Pierre Roux, 13005 Divers lieux la Plaine, Place Jean Jaurès, 13005 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-14 20:00:00

fin : 2025-07-24 00:30:00

2025-07-14 2025-07-24 2025-09-05

Tout au long de l’Été Marseillais, laissez-vous emporter par des soirées festives où musique et danse s’unissent pour votre plus grand plaisir.

Chansons populaires, musiques du monde ou rythmes entraînants il y en a pour tous les goûts ! Venez vivre des moments chaleureux en famille ou entre amis.





Au programme :





Lundi 14 juillet Balèti de Menpenti

De 19h à 23h30 Quartier Menpenti (rue Brandis et place Pierre Roux, 13005)

Bal populaire (musique live)

Le 14 juillet, Menpenti fête la musique avec Good Times ! Un bal funk, disco et soul en plein air, porté par 6 musiciens à la batterie, guitare, clavier, voix et saxophone. Ils feront groover le quartier pour une soirée festive et dansante à partager en famille ou entre ami·e·s







Jeudi 24 juillet Podium La Marseillaise

20h 00h30 La Plaine

Proposé par le journal La Marseillaise, ce plateau rap réunit des figures iconiques Kmaleon à la présentation, Freeman, voix d’IAM, reprend les classiques du groupe ; et DJ Djel, légende de la Fonky Family, aux platines et Faf Larage, icône du Rap, avec son fameux “J’ai pas de temps”, pour une soirée rap 100 % légendaire !



Vendredi 5 septembre Hip-Hop Non Stop

De 18h à 22h La Plaine

Évènement intersectoriel, autour du hip-hop et des pratiques urbaines. Depuis 2021, Hip-Hop Non Stop est un évènement unique sur le territoire marseillais, offrant une première scène de qualité aux artistes émergents. .

Quartier Menpenti, rue Brandis et place Pierre Roux, 13005 Divers lieux la Plaine, Place Jean Jaurès, 13005 Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 30

English :

Let yourself be carried away by festive evenings where music and dance unite for your greatest pleasure.

Popular songs, world music or upbeat rhythms: there’s something for everyone!

German :

Lassen Sie sich von festlichen Abenden mitreißen, an denen sich Musik und Tanz zu Ihrem Vergnügen vereinen.

Volkslieder, Weltmusik oder mitreißende Rhythmen: Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Italiano :

Lasciatevi trasportare da serate di festa in cui musica e danza si uniscono per il vostro massimo piacere.

Canzoni popolari, world music o ritmi in levare: ce n’è per tutti i gusti!

Espanol :

Déjese llevar por veladas festivas en las que la música y el baile se unen para su mayor placer.

Canciones populares, músicas del mundo o ritmos alegres: ¡hay para todos los gustos!

