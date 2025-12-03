Les Bal(l)ades du Conservatoire Châteauroux

Les Bal(l)ades du Conservatoire

1 Rue Jules Massenet Châteauroux Indre

Gratuit

Mercredi 2026-04-01

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Le deuxième rendez-vous de 2026 aura lieu à la Maison de Quartier Est, préparez-vous pour un concert exceptionnel !

1 Rue Jules Massenet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 70

English :

The second event of 2026 will take place at the Maison de Quartier Est, so get ready for an exceptional concert!

