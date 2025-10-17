LES BALLES ROSES Forges-les-Eaux
LES BALLES ROSES Forges-les-Eaux vendredi 17 octobre 2025.
LES BALLES ROSES
Impasse des Mésanges Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
En octobre, la Ville et ses partenaires se mobilisent contre le cancer du sein !
Plusieurs actions sont organisées dont tous les bénéfices sont reversés à des associations qui luttent contre le Cancer du sein.
Vendredi 17 Octobre Balles Roses à partir de 18h30 Complexe sportif Espace Yannick Noah
Jouez en double mixte, vêtu de rose .
Impasse des Mésanges Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 97 37
