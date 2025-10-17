LES BALLES ROSES Forges-les-Eaux

LES BALLES ROSES Forges-les-Eaux vendredi 17 octobre 2025.

LES BALLES ROSES

Impasse des Mésanges Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

En octobre, la Ville et ses partenaires se mobilisent contre le cancer du sein !

Plusieurs actions sont organisées dont tous les bénéfices sont reversés à des associations qui luttent contre le Cancer du sein.

Vendredi 17 Octobre Balles Roses à partir de 18h30 Complexe sportif Espace Yannick Noah

Jouez en double mixte, vêtu de rose .

Impasse des Mésanges Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 97 37

English : LES BALLES ROSES

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LES BALLES ROSES Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux