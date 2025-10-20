Les Balnéides Le programme des vacances Centre Aquatique les Balnéides Fouesnant

Centre Aquatique les Balnéides Allée de Loc Hilaire Fouesnant Finistère

Début : 2025-10-20

fin : 2025-11-02

2025-10-20

Du 20 octobre au 2 novembre, les Balnéides passent en mode vacances !

Les horaires sont adaptés, afin que vous puissiez profiter un maximum.

Horaires du centre

• Lundi, mercredi, jeudi, samedi 10h 13h 14h30 18h30

• Mardi, vendredi 10h 13h 14h30 21h

• Dimanche 10h 18h

⭐Activités proposées

• Aquabike cardio et renforcement

• Aquagym tonique ou relax

• Aquafit fit training pour renforcer les capacités

• Natation plaisir nager à son rythme

Votre centre aquatique vous attend, les vacances sont faites pour s’amuser, alors venez bouger, nager et vous relaxer avec nous !

Plus d’informations https://www.balneides.fr/les-vacances-de-la-toussaint…/ .

