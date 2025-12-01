Les Balnéides Soirée POOL PARTY Centre Aquatique les Balnéides Fouesnant

Les Balnéides Soirée POOL PARTY

Centre Aquatique les Balnéides Allée de Loc Hilaire Fouesnant Finistère

Début : 2025-12-23 18:00:00

fin : 2025-12-23 21:00:00

Les Balnéides vous invitent à plonger dans une soirée festive et chaleureuse, entre rires et bonne humeur.

Les Balnéides transforment les bassins pour une expérience unique et inoubliable

Pool Party plongez dans des bassins remplis de mousse pour une ambiance originale

Structures gonflables moments de fun pour les enfants comme pour les adultes

Musique et animations ambiance entraînante et dynamique assurée

Tarifs et Infos pratiques

Pour pouvoir profiter au maximum, voici quelques détails à ne pas manquer

Accès spécifique Les badges d’entrée habituels ne seront pas acceptés après 18h.

Dress code piscine Shorts et bermudas de bain autorisés, bonnet de bain non obligatoire !

Venez vivre le moment le plus fun des vacances ! .

Centre Aquatique les Balnéides Allée de Loc Hilaire Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 18 19

