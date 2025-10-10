Les bals clandestins en Brenne Azay-le-Ferron
Les bals clandestins en Brenne Azay-le-Ferron vendredi 10 octobre 2025.
Les bals clandestins en Brenne
2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-10 18:30:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Conférence par Chantal Kroliczak.
Venez découvrir cet oubli de l’histoire égayé avec des chansons de l’époque. Conférence par Chantal Kroliczak. .
2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azayleferron@orange.fr
English :
Lecture by Chantal Kroliczak.
German :
Vortrag von Chantal Kroliczak.
Italiano :
Intervento di Chantal Kroliczak.
Espanol :
Charla de Chantal Kroliczak.
L’événement Les bals clandestins en Brenne Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2025-10-03 par Destination Brenne