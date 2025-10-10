Les bals clandestins en Brenne Azay-le-Ferron

Les bals clandestins en Brenne Azay-le-Ferron vendredi 10 octobre 2025.

2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi 2025-10-10 18:30:00
2025-10-10

Conférence par Chantal Kroliczak.
Venez découvrir cet oubli de l’histoire égayé avec des chansons de l’époque. Conférence par Chantal Kroliczak.   .

2 rue des jardins d’Azay Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97  bibliotheque-azayleferron@orange.fr

English :

Lecture by Chantal Kroliczak.

German :

Vortrag von Chantal Kroliczak.

Italiano :

Intervento di Chantal Kroliczak.

Espanol :

Charla de Chantal Kroliczak.

