Les bals costumés reprennent a l’Hôtel de la Marine ! Hôtel de la Marine Paris
Les bals costumés reprennent a l’Hôtel de la Marine ! Hôtel de la Marine Paris vendredi 27 mars 2026.
LES BALS REVIENNENT TOUS LES MOIS À L’HÔTEL DE LA MARINE
Au programme
Bal révolutionnaire – Vendredi 27 février 2026 de
17h30 à 20h30
Années folles –
Vendredi 27 mars 2026 de 17h30 à 20h30
Louis XV et Louis XVI – Vendredi 24 avril 2026 de 17h30 à 20h30
Libération de Paris – Vendredi 29 mai 2026
de 17h30 à 20h30
Second Empire « Moyen Orient » – Vendredi 26 juin
2026 de 17h30 à 20h30
Comment assister à un bal
Deux possibilités s’offrent à vous pour profiter du
bal :
Dans la cour d’honneur, assistez
gratuitement aux démonstrations et rejoignez les danseurs sur la piste pour des
danses participatives.
Dans les salons d’apparat, après une
visite du monument, admirez les démonstrations dans un cadre exceptionnel. Pas
de danses participatives possibles à l’intérieur du monument. L’accès au bal
dans les salons d’apparat est compris dans le billet de visite libre du
monument
QUE VOUS SOYEZ COSTUME OU NON L’ESSENTIEL EST DE
PARTICIPER ! UN MOMENT D’ECHANGE DE DIALOGUES, AUTOUR DU VERRE DE L’AMITIE
INFOS
ET RESERVATION 01.455.456.52
Retrouver-nous sur : http://nouvelledimension.free.fr ou
Offrir la possibilité aux personnes appréciant l’histoire de France de visiter l’Hôtel de la Marine, tout en participant à un bal costumé.
Le vendredi 26 juin 2026
de 17h00 à 20h30
Le vendredi 24 avril 2026
de 17h00 à 20h30
Le vendredi 27 mars 2026
de 17h30 à 20h30
gratuit sous condition
SUR RESERVATION 0699095630
Public adultes. A partir de 35 ans. Jusqu’à 70 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-27T18:30:00+01:00
fin : 2026-06-26T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-03-27T17:30:00+02:00_2026-03-27T20:30:00+02:00;2026-04-24T17:00:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00;2026-06-26T17:00:00+02:00_2026-06-26T20:30:00+02:00
Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75001 Paris
Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)
Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://ndseniors.free.fr +33699095630 ndseniors@free.fr
Afficher la carte du lieu Hôtel de la Marine et trouvez le meilleur itinéraire