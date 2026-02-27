Les bals costumés reprennent a l’Hôtel de la Marine ! Hôtel de la Marine Paris

LES BALS REVIENNENT TOUS LES MOIS À L’HÔTEL DE LA MARINE

Au programme

Bal révolutionnaire – Vendredi 27 février 2026 de

17h30 à 20h30

Années folles –

Vendredi 27 mars 2026 de 17h30 à 20h30

Louis XV et Louis XVI – Vendredi 24 avril 2026 de 17h30 à 20h30

Libération de Paris – Vendredi 29 mai 2026

de 17h30 à 20h30

Second Empire « Moyen Orient » – Vendredi 26 juin

2026 de 17h30 à 20h30

Comment assister à un bal

Deux possibilités s’offrent à vous pour profiter du

bal :

Dans la cour d’honneur, assistez

gratuitement aux démonstrations et rejoignez les danseurs sur la piste pour des

danses participatives.

Dans les salons d’apparat, après une

visite du monument, admirez les démonstrations dans un cadre exceptionnel. Pas

de danses participatives possibles à l’intérieur du monument. L’accès au bal

dans les salons d’apparat est compris dans le billet de visite libre du

monument

QUE VOUS SOYEZ COSTUME OU NON L’ESSENTIEL EST DE

PARTICIPER ! UN MOMENT D’ECHANGE DE DIALOGUES, AUTOUR DU VERRE DE L’AMITIE

INFOS

ET RESERVATION 01.455.456.52

Retrouver-nous sur : http://nouvelledimension.free.fr ou

http://ndseniors.free.fr

Offrir la possibilité aux personnes appréciant l’histoire de France de visiter l’Hôtel de la Marine, tout en participant à un bal costumé.

Le vendredi 26 juin 2026

de 17h00 à 20h30

Le vendredi 24 avril 2026

de 17h00 à 20h30

Le vendredi 27 mars 2026

de 17h30 à 20h30

gratuit sous condition

SUR RESERVATION 0699095630

Public adultes. A partir de 35 ans. Jusqu’à 70 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-27T18:30:00+01:00

fin : 2026-06-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-27T17:30:00+02:00_2026-03-27T20:30:00+02:00;2026-04-24T17:00:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00;2026-06-26T17:00:00+02:00_2026-06-26T20:30:00+02:00

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75001 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://ndseniors.free.fr +33699095630 ndseniors@free.fr



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