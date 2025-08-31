Les bals de Louis Périgueux
Les bals de Louis Périgueux dimanche 31 août 2025.
Les bals de Louis
Place Louis Magne Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
Ce dimanche 31 août, de 15h à 18h, à la place Louis-Magne, retrouvez « Les Bals de Louis » pour un après-midi festif et convivial autour d’un bal trad animé par le trio Peuch Deltheil’s
– Rafraîchissements et boulodrome sur place
– Entrée libre
Venez danser, partager et profiter d’un moment de fête en plein cœur de la ville ! .
Place Louis Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr
English : Les bals de Louis
German : Les bals de Louis
Italiano :
Espanol : Les bals de Louis
L’événement Les bals de Louis Périgueux a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Communal de Périgueux