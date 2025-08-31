Les bals de Louis Périgueux

Place Louis Magne Périgueux Dordogne

Ce dimanche 31 août, de 15h à 18h, à la place Louis-Magne, retrouvez « Les Bals de Louis » pour un après-midi festif et convivial autour d’un bal trad animé par le trio Peuch Deltheil’s

– Rafraîchissements et boulodrome sur place

– Entrée libre

Venez danser, partager et profiter d’un moment de fête en plein cœur de la ville ! .

Place Louis Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr

