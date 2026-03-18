LES BANQUETS DE CHÂTEAU-BAS Aumelas

LES BANQUETS DE CHÂTEAU-BAS

Le Château Aumelas Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le Château Bas d’Aumelas vous ouvre ses portes pour un moment convivial et familial au cœur du vignoble. Partagez un grand repas en banquet, découvrez les secrets de nos vignes et profitez d’une après-midi festive dans un cadre unique.

Autour de grandes tablées, régalez-vous d’une paella géante préparée sur place, accompagnée des vins du Domaine.

Le Château Bas d’Aumelas vous ouvre ses portes pour un moment convivial et familial au cœur du vignoble. Partagez un grand repas en banquet, découvrez les secrets de nos vignes et profitez d’une après-midi festive dans un cadre unique.

Autour de grandes tablées, régalez-vous d’une paella géante préparée sur place, accompagnée des vins du Domaine. Le repas se poursuivra dans une ambiance chaleureuse avec musique et animations pour toute la famille.

Après le déjeuner, laissez-vous guider par une balade au cœur des vignes, de la cave et du chai, à la découverte de notre terroir et de notre savoir-faire. Pour les plus curieux, un jeu des arômes sera proposé au caveau.

Les enfants ne seront pas en reste un espace ludique sécurisé leur sera entièrement dédié, avec babyfoot, ping-pong, jeux géants, vélos, et plus encore.

Un rendez-vous simple et authentique, placé sous le signe du partage, du vin et de la convivialité.

Le stationnement est gratuit sur place, et les réservations en ligne sont obligatoires avant le 12 novembre.

Venez vivre une journée unique, entre gastronomie, découverte et rires partagés, dans l’atmosphère authentique et chaleureuse du Château Bas d’Aumelas.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour petits et grands !

Tarifs

Adultes 20.00 € (planche apéritive à partager + paella + dessert + 1 verre de vin ou jus de raisin + café + visite incluse)

Enfants (-12 ans) 10.00 €

Capacité limitée à 120 personnes .

Le Château Aumelas 34230 Hérault Occitanie

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English :

Château Bas d?Aumelas opens its doors to you for a convivial family event in the heart of the vineyard. Share a grand banquet meal, discover the secrets of our vines and enjoy a festive afternoon in a unique setting.

Around large tables, feast on a giant paella prepared on site, accompanied by Domaine wines.

L’événement LES BANQUETS DE CHÂTEAU-BAS Aumelas a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT