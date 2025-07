Les Banquets de l’été à la Jumenterie! Jumenterie Du Pech Blanc Théminettes

Jumenterie Du Pech Blanc 135 chemin du pech blanc Théminettes Lot

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-10 19:00:00

fin : 2025-07-31

2025-07-10 2025-07-19 2025-07-24 2025-07-31

Venez déguster des produits fermiers bio lors d’un diner au cœur de l’écurie entourés de chevaux et au son du hand pan!

Venez vous régaler avec une cuisine concoctée par des cuisinières du Lot tous les jeudi soir de l’été à l’abri et à l’ombre!

Places limitées Réservation conseillée.

Infos et réservations au 06 87 77 47 72 ( Agathe)

Menu de juillet

Apéritif

Salade thaï au bœuf grillé

Bœuf loc lac accompagné de riz sauté a la tomate, légumes crus, sauce citron poivre

Crêpes et glaces au lait de jument

Menu d’ août

Apéritif

Carpaccio de bœuf et légumes du jardin

Bœuf à la grecque et légumes rissolés

Crêpes et glaces au lait de jument 28 .

Jumenterie Du Pech Blanc 135 chemin du pech blanc Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 6 87 77 47 72

English :

Come and taste organic farm produce at a dinner in the heart of the stable, surrounded by horses and the sound of the hand pan!

German :

In der Nähe des Pferdestalls gibt es ein Restaurant, in dem Sie sich mit Pferden und Handpan beschäftigen können

Italiano :

Venite a gustare una cena a base di prodotti biologici della fattoria nel cuore della stalla, circondati da cavalli e dal suono dell’hand pan!

Espanol :

Venga y disfrute de una cena a base de productos ecológicos de la granja en el corazón del establo, rodeado de caballos y del sonido de la sartén de mano

