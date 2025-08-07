Les Banquets de l’été à la Jumenterie! Théminettes

Les Banquets de l’été à la Jumenterie! Théminettes jeudi 7 août 2025.

Les Banquets de l’été à la Jumenterie!

135 chemin du pech blanc Théminettes Lot

Tarif : 20 EUR

Tarif enfant

Date et horaire :

Début : 2025-08-07 19:30:00

fin : 2025-08-07

Dates :

2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21

Venez diner au cœur de notre écurie entouré de nos chevaux dans un lieu insolite!

Ce mois ci nous partons en Grèce avec les Barquettes Paysannes qui cuisineront nos produits de la ferme pour régaler vos papilles.

Artiste & Musique douce au rendez vous! .

135 chemin du pech blanc Théminettes 46120 Lot Occitanie +33 6 87 77 47 72

English :

Come and dine in the heart of our stable, surrounded by our horses in an unusual setting!

This month we’re off to Greece with Barquettes Paysannes, who will be cooking up our farm produce to delight your taste buds

German :

Kommen Sie zum Abendessen in unseren Stall, umgeben von unseren Pferden, an einem ungewöhnlichen Ort!

Diesen Monat reisen wir mit den Barquettes Paysannes nach Griechenland, wo sie unsere Produkte vom Bauernhof zubereiten, um Ihren Gaumen zu verwöhnen

Italiano :

Venite a cenare nel cuore della nostra scuderia, circondati dai nostri cavalli in un ambiente insolito!

Questo mese andiamo in Grecia con le Barquettes Paysannes, che cucineranno i prodotti della nostra fattoria per deliziare il vostro palato

Espanol :

Venga a cenar en el corazón de nuestro establo, rodeado de nuestros caballos en un marco insólito

Este mes nos vamos a Grecia con las Barquettes Paysannes, que cocinarán los productos de nuestra granja para deleitar su paladar

