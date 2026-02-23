Les banquets des philosophes Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Les banquets des philosophes Bellou sur Huisne Rémalard en Perche samedi 25 avril 2026.
Philosophe-t-on mieux le ventre plein ? C’est ce que semble laisser penser la lecture des philosophes de l’Antiquité… Anne-Marie Ozanam, spécialiste et traductrice de littérature grecque et latine, évoque les banquets philosophiques, les sérieux (Platon, Plutarque), les mi-sérieux mi-plaisants (Xénophon) et les franchement comiques (Alciphron, Lucien, Athénée).
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
