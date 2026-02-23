Les banquets des philosophes Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Les banquets des philosophes

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Philosophe-t-on mieux le ventre plein ? C’est ce que semble laisser penser la lecture des philosophes de l’Antiquité… Anne-Marie Ozanam, spécialiste et traductrice de littérature grecque et latine, évoque les banquets philosophiques, les sérieux (Platon, Plutarque), les mi-sérieux mi-plaisants (Xénophon) et les franchement comiques (Alciphron, Lucien, Athénée).

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les banquets des philosophes

L’événement Les banquets des philosophes Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-02-23 par OT CdC Coeur du Perche