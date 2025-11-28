Les banquets du Chasseur au Château de Montigny la Resle La Resle Montigny-la-Resle
Les banquets du Chasseur au Château de Montigny la Resle La Resle Montigny-la-Resle vendredi 28 novembre 2025.
Les banquets du Chasseur au Château de Montigny la Resle
La Resle Chateau de la Resle Montigny-la-Resle Yonne
Tarif : 39.5 – 39.5 – 39.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28 21:00:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29
.
La Resle Chateau de la Resle Montigny-la-Resle 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 11 29 22
English : Les banquets du Chasseur au Château de Montigny la Resle
German : Les banquets du Chasseur au Château de Montigny la Resle
Italiano :
Espanol :
L’événement Les banquets du Chasseur au Château de Montigny la Resle Montigny-la-Resle a été mis à jour le 2025-11-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)