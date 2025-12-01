Les Banquets du Chasseur Rue des Buttes Montigny-la-Resle

Les Banquets du Chasseur

Rue des Buttes Château de la Resle Montigny-la-Resle Yonne

Tarif : 39.5 – 39.5 – EUR

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-12

Rejoignez-nous pour 2 dîners placés sous le signe du partage, des rencontres et de la convivialité, autour d’un menu en 4 plats imaginé par notre chef. Les produits de la chasse locale y seront à l’honneur, travaillés avec générosité et créativité.

2 soirées pour échanger, savourer et célébrer l’automne autour d’une même table. Places limitées, ne tardez pas à réserver ! .

Rue des Buttes Château de la Resle Montigny-la-Resle 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 11 29 22

