Les Banquettes Arrières – Gentilles… par accident Salle Paul Fort Nantes mardi 5 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-05 20:30 –

Gratuit : non de 17€ à 22€ Adulte

Leur premier spectacle (un succès avec plus de 300 représentations) avait mis en place les bases de leur jeu clownesque. Les trois voix complices nous racontent a cappella des histoires dérisoires et singulières de notre société. Pour leur second spectacle, elles voulaient s’adresser au jeune public. Et puis : le monde, la société, l’environnement, les humains pas si humains, les guerres, l’argent, le climat… et les enfants, en ont décidé autrement. Comme le monde est absurde et cruel, Les Banquettes ont décidé de faire la fête et de se marrer avec auto-dérision, le tout saupoudré d’une fausse naïveté. Leur devise pourrait être : « Riez, sinon nous sommes perdus ». Attention, ça pique ! Concert chansigné par Éric Pournin. Un accueil en LSF est organisé le soir du concert.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000