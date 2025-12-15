Les Banquettes Arrières Rue du Rétalaire Lesneven

Les Banquettes Arrières

Rue du Rétalaire L'Arvorik Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Trio vocal et musical Humour

Le monde est absurde et cruel. Tout le monde le sait. Et pourtant, dans un monde où tout par à vau-l’eau, Les Banquettes ont décidé de faire la fête, de se marrer et de rendre les gens heureux. Et ouais ! Tout simplement. Leur devise pourrait être Riez, sinon nous sommes perdus. Un nouveau tour de chant a cappella toujours aussi grinçant et tout en connerie acide. Humour, auto-dérision, féminisme, humanisme à la sauce Banquettes saupoudré d’une fausse naïveté… comme un spectacle jeune public qui aurait dérapé. .

