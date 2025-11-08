Les Barons de Comptoirs Place de la Madeleine Morlaix

Les Barons de Comptoirs

Place de la Madeleine Aux Deux Rivières Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 22:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Les Barons de Comptoirs c’est un cocktail bien frappé de compositions mêlant rock, swing, folk et java. Ils proposent un set varié, oscillant entre nervosité et douceur sur des textes en français ciselés et engagés, à la fois réalistes et chevillés à l’espoir. Ces musiciens expérimentés, ayant roulé leurs bosses dans diverses formations donnent au groupe une véritable aisance à naviguer entre les styles musicaux. De la guitare rock au violon tsigane, du groove de la basse aux accents jazzy de la batterie, le tout au service de textes soignés, le résultat est harmonieux et invite le public à se laisser emporter. .

Place de la Madeleine Aux Deux Rivières Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 16 34 36 97

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Barons de Comptoirs Morlaix a été mis à jour le 2025-10-28 par OT BAIE DE MORLAIX