Les barques féeriques de Noël à Arçais Arçais

Place de l’Église Arçais Deux-Sèvres
1ère édition du concours de barques décorées Les barques féeriques de Noël le 20 décembre à partir de 16h00 et jusqu’à 21h00 .
Place de l’Église Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine comite79.arcais@gmail.com
