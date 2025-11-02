Les barques féeriques de Noël à Arçais

Place de l’Église Arçais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

1ère édition du concours de barques décorées Les barques féeriques de Noël le 20 décembre à partir de 16h00 et jusqu’à 21h00 .

Place de l’Église Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine comite79.arcais@gmail.com

English : Les barques féeriques de Noël à Arçais

German :

Italiano :

Espanol : Les barques féeriques de Noël à Arçais

L’événement Les barques féeriques de Noël à Arçais Arçais a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Niort Marais Poitevin