Les Barriquades Caserne Niel Darwin Bordeaux

Caserne Niel Darwin 87 Quai des Queyries Bordeaux Gironde
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
C’est le retour des Barriquades !
Un événement incontournable depuis 8 ans, en partenariat avec Darwin, pour promouvoir plus de 50 producteurs de vins % BIO de la région et d’ailleurs.
Des Brasseurs , fabricants de spiritueux , et de produits gourmands , tous en Bio feront également partis de ce marché pendant 2 jours.
L’occasion de faire le plein de bonnes choses , mais aussi de découvrir nos beaux producteurs de vins Bio, d’échanger et de s’amuser ! .
