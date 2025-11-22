Les Barriquades Caserne Niel Darwin Bordeaux

Les Barriquades

Caserne Niel Darwin 87 Quai des Queyries Bordeaux Gironde

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

C’est le retour des Barriquades !

Un événement incontournable depuis 8 ans, en partenariat avec Darwin, pour promouvoir plus de 50 producteurs de vins % BIO de la région et d’ailleurs.

Des Brasseurs , fabricants de spiritueux , et de produits gourmands , tous en Bio feront également partis de ce marché pendant 2 jours.

L’occasion de faire le plein de bonnes choses , mais aussi de découvrir nos beaux producteurs de vins Bio, d’échanger et de s’amuser ! .

