Les bases de l’informatique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes
jeudi 15 octobre 2026 · Bibliothèque Champs-Manceaux · Rennes
Informations pratiques
Les bases de l’informatique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Jeudi 15 octobre, 14h30 Ille-et-Vilaine
Aide informatique et initiation au numérique
Un atelier pour apprendre à se familiariser avec un clavier, se repérer sur le bureau et découvrir d’autres fonctionnalités utiles au quotidien !
Adultes débutants.
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-15T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-15T16:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90
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