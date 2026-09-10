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Les bases de l’informatique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

jeudi 15 octobre 2026 · Bibliothèque Champs-Manceaux · Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Champs-Manceaux
Adresse
Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Les bases de l’informatique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Jeudi 15 octobre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Aide informatique et initiation au numérique

Un atelier pour apprendre à se familiariser avec un clavier, se repérer sur le bureau et découvrir d’autres fonctionnalités utiles au quotidien !
Adultes débutants.
Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-15T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-15T16:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90


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