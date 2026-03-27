Les bases d’une agriculture naturelle, permaculture et agroforesterie Foyer Rural Jardin de Citoyens Solidaires Yssingeaux
Les bases d’une agriculture naturelle, permaculture et agroforesterie Foyer Rural Jardin de Citoyens Solidaires Yssingeaux vendredi 17 avril 2026.
Les bases d’une agriculture naturelle, permaculture et agroforesterie
Foyer Rural Jardin de Citoyens Solidaires 9003 rue Jean de Bourbon rue du Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – – EUR
Libre et en conscience
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 09:30:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Ce stage permet d’apprendre à produire sans dégrader la planète, améliorer l’autonomie en s’appuyant sur des mécanismes naturels (la vie du sol, l’importance de l’arbre), comment produire intensément sur une petite surface.
.
Foyer Rural Jardin de Citoyens Solidaires 9003 rue Jean de Bourbon rue du Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 80 78 62 citoyens.solidaires.yssingeaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This course teaches how to produce without damaging the planet, how to improve self-sufficiency by relying on natural mechanisms (soil life, the importance of trees), and how to produce intensively on a small area.
L’événement Les bases d’une agriculture naturelle, permaculture et agroforesterie Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Yssingeaux (Haute-Loire)
- Soirée d’échanges Et si le dîner devenait enfin simple ? Dans les locaux du Relais Petite Enfance Yssingeaux 31 mars 2026
- Conférence Intelligence Artificielle et Humanisme Lycée Emmanuel Chabrier Yssingeaux 31 mars 2026
- Conférence L’IA au quotidien Comprendre, choisir, agir Lycée Emmanuel Chabrier Yssingeaux 1 avril 2026
- Conférence IA et Environnement Maîtriser l’impact, adopter la frugalité Lycée Emmanuel Chabrier Yssingeaux 3 avril 2026
- 2ème Championnat de France de Chiens de Sauvetage Yssingeaux 4 avril 2026