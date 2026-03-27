Les bases d’une agriculture naturelle, permaculture et agroforesterie Foyer Rural Jardin de Citoyens Solidaires Yssingeaux

Les bases d’une agriculture naturelle, permaculture et agroforesterie Foyer Rural Jardin de Citoyens Solidaires Yssingeaux vendredi 17 avril 2026.

Les bases d’une agriculture naturelle, permaculture et agroforesterie

Foyer Rural Jardin de Citoyens Solidaires 9003 rue Jean de Bourbon rue du Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – – EUR

Libre et en conscience

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 09:30:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Ce stage permet d’apprendre à produire sans dégrader la planète, améliorer l’autonomie en s’appuyant sur des mécanismes naturels (la vie du sol, l’importance de l’arbre), comment produire intensément sur une petite surface.
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Foyer Rural Jardin de Citoyens Solidaires 9003 rue Jean de Bourbon rue du Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 80 78 62  citoyens.solidaires.yssingeaux@gmail.com

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English :

This course teaches how to produce without damaging the planet, how to improve self-sufficiency by relying on natural mechanisms (soil life, the importance of trees), and how to produce intensively on a small area.

L’événement Les bases d’une agriculture naturelle, permaculture et agroforesterie Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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