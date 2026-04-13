« LES BASES », FRANCE SERVICES, Villers-Cotterêts

« LES BASES » 27 avril – 28 décembre, les lundis FRANCE SERVICES Aisne

gratuit ; sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T14:00:00+02:00 – 2026-04-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-12-28T14:00:00+01:00 – 2026-12-28T16:00:00+01:00

Apprentissage de l’utilisation d’un PC sur sujets : la connectique d’un ordinateur (ports et prises des périphériques) / Mise en route du PC / Ecran d’accueil / Environnement du PC / le Bureau / le Clavier / la Souris / les Barres / la barre des Favoris + les Favoris / l’Explorateur de fichiers / les Fonctions (cliquer glisser, coller, couper, copier, renommer, etc…) / Clef USB / Sauvegarde + enregistrement fichiers / Logiciel (installation) / Mot de passe / Afficher 2 fenêtres sur écran PC), sécurité numérique, protection des données personnelles, etc…

FRANCE SERVICES 8 rue Alexandre Dumas 02600 VILLERS-COTTERÊTS Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 55 98 98 »}]

Apprentissage des bases de l’utilisation d’un PC