LES BASIQUES DES HUILES ESSENTIELLES Saint-Germain-de-Calberte

LES BASIQUES DES HUILES ESSENTIELLES

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Venez apprendre ou approfondir vos connaissances dans les huiles essentielles de base pour soulager les maux du quotidien. Mise en relation avec les points de médecine chinoise pour une efficacité optimale. De quoi faire une trousse à pharmacie en aromathérapie que vous pourrez emporter partout et utiliser en toute sécurité.

Le foyer rural vous convie à participer à l’atelier Les basiques des huiles essentielles animé par Sophie Dufournet, praticienne en médecine chinoise.

Rendez-vous à 10h, à la salle polyvalente. Sur inscription par téléphone. Prix libre + adhésion au foyer rural (10 €) .

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 68 66 79 60

English :

Come and learn or deepen your knowledge of basic essential oils to relieve everyday ailments. We’ll link them to Chinese medicine points for optimum effectiveness. All you need to create an aromatherapy first-aid kit that you can take with you wherever you go and use safely.

