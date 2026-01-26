Les basques font du ski Moma Kitchen Food Court Bayonne

Les basques font du ski

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

Un week-end 100 % vibes montagne. Le MOMA Kitchen et Fenêtre Ouverte t’invitent à un week-end immersif aux airs de station, sans quitter le BAB. Si tu aimes l’ambiance montagne et passer de bons moments, cet événement est fait pour toi. Rendez-vous samedi 7 et dimanche 8 février pour 2 jours placés sous le signe de la créativité, du partage et de la bonne humeur.

Pendant tout le week-end, tu pourras profiter de nombreuses animations

Un marché de créateurs·ices locaux, une friperie spéciale ski & hiver combinaisons, pulls, accessoires et vibes rétro, de quoi manger et boire, comme au pied des pistes, des ateliers créatifs autour du thème de la montagne, des surprises à découvrir et à gagner. Le tout dans l’ambiance du MOMA avec ses 6 kitchens, son bar, et le brunch du dimanche ! .

Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 74 81 31 aurelie@momakitchen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les basques font du ski

L’événement Les basques font du ski Bayonne a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Bayonne