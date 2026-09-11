Les bateaux en bois : un patrimoine à découvrir, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Les bateaux en bois : un patrimoine à découvrir Dimanche 20 septembre, 10h00 Port de pêche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Association Egurrezkoa

Rencontrez les adhérents de l’association et échangez avec eux autour de leur passion pour le patrimoine maritime. Découvrez également une exposition de photographies et proposez aux enfants de s’initier au calfatage lors d’un atelier ludique.

Dimanche : de 10h à 18h.

Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Association Egurrezkoa

© Cédric Pasquini