Les bateaux en bois : un patrimoine à découvrir, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
dimanche 20 septembre 2026 · Port de pêche · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Les bateaux en bois : un patrimoine à découvrir Dimanche 20 septembre, 10h00 Port de pêche Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Association Egurrezkoa
Rencontrez les adhérents de l’association et échangez avec eux autour de leur passion pour le patrimoine maritime. Découvrez également une exposition de photographies et proposez aux enfants de s’initier au calfatage lors d’un atelier ludique.
Dimanche : de 10h à 18h.
Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Association Egurrezkoa
© Cédric Pasquini
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