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Les bateaux en bois : un patrimoine à découvrir, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

dimanche 20 septembre 2026 · Port de pêche · Saint-Jean-de-Luz

Les bateaux en bois : un patrimoine à découvrir, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Port de pêche
Adresse
Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Les bateaux en bois : un patrimoine à découvrir Dimanche 20 septembre, 10h00 Port de pêche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Association Egurrezkoa

Rencontrez les adhérents de l’association et échangez avec eux autour de leur passion pour le patrimoine maritime. Découvrez également une exposition de photographies et proposez aux enfants de s’initier au calfatage lors d’un atelier ludique.

Dimanche : de 10h à 18h.

Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Association Egurrezkoa

© Cédric Pasquini

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