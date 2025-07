Les bâtisseurs 30 ans Thann

1 Place Joffre Thann Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-10-08

2025-09-19

Les Bâtisseurs célèbrent 30 ans d’Histoire vivante à travers une exposition inédite retraçant leur parcours.

1 Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 99 29 39 18 info@batisseurs-theatre.fr

English :

Les Bâtisseurs celebrates 30 years of living history with an original exhibition retracing their career.

German :

Die Baumeister feiern 30 Jahre lebendige Geschichte mit einer einzigartigen Ausstellung, die ihren Werdegang nachzeichnet.

Italiano :

Les Bâtisseurs festeggiano 30 anni di storia vivente con una nuova mostra che ripercorre la loro carriera.

Espanol :

Les Bâtisseurs celebran 30 años de historia viva con una nueva exposición que recorre su trayectoria.

