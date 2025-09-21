Les batisseurs au moyen age Visite commentées -JEP 2025 Place Massillon Hyères
Place Massillon Centre-ville Hyères Var
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-21
Visite commentées dans le cadre des journées du Patrimoines 2025.
Place Massillon Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
English :
Guided tours as part of Heritage Days 2025.
German :
Kommentierte Besichtigungen im Rahmen der Journées du Patrimoines 2025.
Italiano :
Visite guidate nell’ambito delle Giornate del Patrimonio 2025.
Espanol :
Visitas guiadas en el marco de las Jornadas del Patrimonio 2025.
